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Kudüs’ün surlarına ABD ve İsrail bayrakları yansıtıldı

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin Kudüs'e taşınmasının birinci yıldönümü münasebetiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayrakları yansıtıldı.

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İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Eski Şehir’in etrafındaki surların batı Kudüs tarafında kalan kısımlarına ışıklandırma sistemi ile ABD ve İsrail bayrakları yansıttı.

Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’i çevreleyen surların yanı sıra kutsal şehirdeki birçok simge alana da aynı şekilde bayraklar yansıtıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi tarafından ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının birinci yıldönümü nedeniyle bir kutlama töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion, “ABD, büyükelçiliğini ebedi başkentimiz ve İsrail Devletindeki elçilikler için tek uygun yer olan Kudüs'e taşıyan ilk ülkedir. ABD’deki dostlarımızı kucaklıyoruz. Başkan Donald Trump ve Büyükelçi David Friedman siz gerçek dostlarsınız.” dedi.

- KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki barışçıl göstericilere katliam uygulayan İsrail askerlerinin namlularının gölgesinde gerçekleşti.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

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