Kukla lider Guaido için yolun sonu!

Venezuela’da Maduro iktidarını devirmek isteyen ABD’den aldığı destekle kendisini hukuksuz ve tek taraflı olarak ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido, darbe oyununda yolun sonuna geldi. Venezuela halkının oyuyla ülke çapında seçilen Kurucu Meclis, Yüksek Adalet Mahkemesi’nin başvuru üzerine, Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdığını duyurdu.

DAVA AÇILACAK

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno’nun ‘Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması’ talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı. Oturumda, Guaido’nun dokunulmazlığının ‘yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi’ nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi. TSJ’nin, ANC’nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor. Başkent Caracas’ta 23 Ocak’ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD’nin Kolombiya’ya yığdığı “insani yardım” malzemelerinin 23 Şubat’ta Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya’ya geçmişti.

DARBE TURU

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, burada ABD’li ve Kolombiyalı yetililerle Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik darbe planlarını görüşmüştü. Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador’a darbe turuna çıkan kukla muhalif, 4 Mart’ta Venezuela’ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.