Kukla lider Guaido için yolun sonu!
ABD’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun darbe planı milli iradeye takıldı. Kurucu Meclis, kukla Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdı.
Venezuela’da Maduro iktidarını devirmek isteyen ABD’den aldığı destekle kendisini hukuksuz ve tek taraflı olarak ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido, darbe oyununda yolun sonuna geldi. Venezuela halkının oyuyla ülke çapında seçilen Kurucu Meclis, Yüksek Adalet Mahkemesi’nin başvuru üzerine, Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdığını duyurdu.
DAVA AÇILACAK
Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno’nun ‘Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması’ talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı. Oturumda, Guaido’nun dokunulmazlığının ‘yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi’ nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi. TSJ’nin, ANC’nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor. Başkent Caracas’ta 23 Ocak’ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD’nin Kolombiya’ya yığdığı “insani yardım” malzemelerinin 23 Şubat’ta Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya’ya geçmişti.
DARBE TURU
Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, burada ABD’li ve Kolombiyalı yetililerle Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik darbe planlarını görüşmüştü. Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador’a darbe turuna çıkan kukla muhalif, 4 Mart’ta Venezuela’ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.
VENEZUELALILAR SU KANALLARINA AKIN EDİYOR
Venezuela’da geçen ay yaşanan ve ‘sabotaj’ olarak değerlendirilen elektrik kesintileri önemli ölçüde düzeltilse de neden olduğu şebeke suyu problemleri başkent Caracas ve ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Bazı mahallelerine 2 haftadır şebeke suyu verilemeyen Caracas sakinleri, temizlikte kullanacakları su için park, bahçe gibi mekanlara akın ederken, bazıları da suya ulaşmak için tünellerdeki tahliye borularını kırıyor. Tünellerin yanı sıra otoyol kenarlarındaki su kanallarının kapaklarını açan Venezuelalılar, suyun bulunmaması için kaplarını nöbetleşe dolduruyor. Burada küçük çocuğunu banyo yaptıran ve ismini vermek istemeyen Venezuelalı genç bir anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını bir haftadır yıkamadığını söyledi. Diğer bir Caracas sakini, suları sadece temizlik işleri için kullandıklarını söylerken su peşinde koşan başka bir kadın ise suyu yemek yaparken de kullanmak zorunda olduğunu belirtti.
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