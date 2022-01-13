Kulağından hamam böceği çıktı

Sputnik 13 Ocak 2022 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:35

Yeni Zelanda'da yaşayan Zane Wedding isimli şahıs, geçtiğimiz hafta cuma günü yüzme havuzundan döndükten sonra koltuğunda uyuyakaldı. Uyandığında kulağının tıkalı olduğunu fark eden Wedding, başta kulağına su kaçmış olabileceğini düşündü. Ancak daha sonra kulağının içerisinde bir kıpırtı hissedince, hastaneye başvurmak zorunda kaldı.

Cumartesi günü kulağının içerisini yıkatan adama antibiyotik veren sağlık ekipleri, kulağını saç kurutma makinesiyle kurutma önerisinde bulundu. Ancak bu yöntem de işe yaramadı.

Kulak içi yıkama operasyonundan sonra bir kulağının tamamen duyma yetisini kaybettiğini ve uyuyamama sorunuyla karşılaştığını söyleyen Wedding, bunun yerine bir kulak uzmanına gitti.

'GÜNLERDİR BÖCEĞİ KULAĞIMDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE PİŞİRİYORMUŞUM'

Doktorun kulağını gördüğü anda olayı fark ettiğini belirten adam, "Baktığı anda dedi ki, 'Bence kulağında bir böcek var.' Sonra birkaç dakika içerisinde emici bir alet ve cımbızlarla kulağımdan hamam böceğini çıkardı" dedi.

"Cumartesi gününden beri böceği kulağımda saç kurutma makinesiyle pişiriyormuşum" diyen adam, kulağından çıkarılan böceği şimdiye dek hiçbir hastasının kulağından böcek çıkarmamış olduğu için doktoruna hediye etti.