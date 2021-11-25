İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,98
  • EURO
    13,4556
  • ALTIN
    689.66
  • BIST100
    1813.53
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuleba: Yeni bir saldırı Rusya'ya çok pahalıya patlar
Dünya

Kuleba: Yeni bir saldırı Rusya'ya çok pahalıya patlar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gayelerinin Rusya'nın saldırgan hareketlerin devamından kaçınmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Kuleba, 'Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin.' dedi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:25
ABONE OL

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gayelerinin Rusya'nın saldırgan hareketlerin devamından kaçınmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." diye konuştu.

Kuleba, son dönemde uluslararası toplumun Rusya'ya tutumunun daha sertleştiğini vurgulayarak, pek çok dünya başkentinde Rus ekonomisine zarar verecek ekonomik önlemlerin hazırlandığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.