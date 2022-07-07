Kulisler hareketlendi! Başbakan Johnson'ın yerine kim geçecek?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifasını resmen duyurması, İngilizlerin yeni lider arayışına itti. Kulisler hareketlenirken, bazı isimlerin Johnson'dan boşalan koltuğa geçebileceği konuşuluyor.



İşte o isimler:

LİZ TRUSS

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin tabanından ciddi destek alıyor ve parti üyeleri arasındaki anketlerde düzenli olarak birinci sırada yer alıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti Truss, kamuoyunda dikkatle oluşturulmuş bir imaja sahip. Öyle ki geçtiğimiz yıl bir tankta poz verdi. Bu fotoğraf İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın 1986'daki ünlü fotoğrafını anımsattı.

46 yaşındaki Johnson'ın başbakanlığının ilk iki yılını uluslararası ticaret sekreteri olarak Brexit'i savunarak geçirdi ve geçen yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği ile baş müzakerecisi olarak atandı.

Truss Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Johnson'ın "yüzde 100 desteğine" sahip olduğunu ileri sürdü.

JEREMY HUNT

55 yaşındaki eski dışişleri bakanı Jeremy Hunt, 2019 liderlik yarışında Johnson'dan sonra ikinci oldu. Johnson'ın başbakanlığının kargaşasından sonra daha ciddi ve daha az tartışmalı bir liderlik tarzı sunmayı vaadediyor.

Hunt son iki yılda, eski bir sağlık sekreteri olarak deneyimini, parlamentonun sağlık seçim komitesine başkanlık ederek kullandı.

Bu yılın başlarında, başbakan olma arzusunun "tamamen yok olmadığını" söyleyen Hunt, geçen ay başbakanın kıl payı kazandığı güven oylamasında Johnson'ı görevden almak için oy kullandığını da açıkça söylemişti.

BEN WALLACE

Muhafazakar Parti'ye göre, 52 yaşındaki Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna krizini ele alış biçimi sayesinde son aylarda Muhafazakar Parti üyeleri arasında hükümetin en popüler üyelerinden biri haline geldi.

Eski bir asker olan Wallace'ın devriye birimi, 1992'de İngiliz birliklerini bombalamaya çalıştığından şüphelenilen bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu birimini yakalamıştı ve ismi duyulmuştu.

Siyasi kariyerine, 2005 yılında Westminster parlamentosuna seçilmeden önce, Mayıs 1999'da İskoçya'nın devredilen meclisinin bir üyesi olarak başladı.

2016'dan üç yıl sonra şu anki görevini üstlenene kadar güvenlik bakanıydı. Geçen yıl İngiliz vatandaşlarının ve müttefiklerinin Afganistan'dan tahliye edilmesi ve Kiev'e silah göndermesinin ardından, övgüler aldı.

RİSHİ SUNAK

Salı günü maliye bakanlığından istifa eden ve İngiliz halkının "hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini haklı olarak beklediğini" söyleyen Sunak, geçen yıla kadar Johnson'ın yerini alacak favori isimlerden biriydi.

İşsizliğin artışını dizginleyen maliyetli bir iş programı da dahil olmak üzere,COVID-19 ekonomik kurtarma paketi için övgüler aldı.

Ancak, Sunak daha sonra hane halklarına yeterli geçim desteği vermediği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Zengin karısının vergi durumu ve Johnson ile birlikte COVID karantina kurallarını çiğnediği için aldığı para cezası hakkındaki ifşalar, onun itibarını zedeledi.

Geçen yılki vergi ve harcama bütçesi, İngiltere'yi 1950'lerden bu yana en büyük vergi yüküne götürürken, daha düşük vergilerden yana olduğu iddialarını baltaladı.

SAJİD JAVİD

Javid, Johnson'ın Muhafazakar bir politikacıya yönelik cinsel taciz iddiaları hakkında bildikleri konusunda halkı yanlış yönlendirdiği suçlamalarını protesto etmek için istifa eden ilk kabine bakanı oldu.

Eski bir bankacı ve serbest piyasa kurdu olan Javid, en son sağlık bakanı olarak çeşitli kabine görevlerinde bulundu. 2020'de Johnson'ın maliye bakanıyken istifa etti.

Pakistanlı Müslüman göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Javid, Thatcher hayranı ve 2019 liderlik yarışmasında dördüncü oldu.

NEDİM ZAHAVİ

İngiltere dünyanın en hızlı COVID aşılarından birine sahipken aşı çalışmalarından sorumlu sekreter olarak ün yaptı.

Çocukken İngiltere'ye gelen Iraklı eski bir mülteci olan Zahawi'nin kişisel hikayesi onu diğer rakiplerinden ayırıyor.

2010'da parlamentoya girmeden önce anket şirketi YouGov'u kurdu. Ardından eğitim bakanı olan Zahawi, istifaların ardından maliye bakanı oldu.

Zahawi geçen hafta bir konuşmasında, başbakan olmanın bir "ayrıcalık" olacağını söyledi.

PENNY MORDAUNT

Son liderlik yarışmasında Johnson'ın rakibi Hunt'ı desteklemiş, Johnson başbakan olunca eski savunma sekreterliği görevinden alınmıştı.

Mordaunt, AB'den ayrılma sürecini şiddetle destekliyordu. Şu anda Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevine devam eden Mordaunt, son dönemde yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Daha önce Johnson'a sadakatini ifade etmişti.

TOM TUGENDHAT

Parlamentonun dışişleri komitesi başkanı olan Tugendhat, Irak ve Afganistan'da savaşan eski bir asker. Her türlü liderlik yarışmasına katılacağını daha önce de dile getirmişti.

Johnson'ı düzenli olarak eleştirdi ve partisine önceki hükümetlerden bir kopuş teklif edeceği gündemdeydi.

Ancak, kabinede hiç hizmet etmediği için yeterlilikleri hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor.

SUELLA BRAVERMAN

Brexit'i destekleyen bir başsavcı olan Braverman, liderlik için aday olacağını duyurdu.

Hükümet, Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası ticaret kuralları üzerinde uluslararası hukuku çiğnemeye çalıştıktan sonra, görev süresi boyunca avukatlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Star Gazetesi