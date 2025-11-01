İSTANBUL 20°C / 13°C
  Kuneytra'da işgalci İsrail askerlerine karşı halk direnişi: Şeytan taşlar gibi taşladılar
Dünya

Kuneytra'da işgalci İsrail askerlerine karşı halk direnişi: Şeytan taşlar gibi taşladılar

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 21:06
Kuneytra'da işgalci İsrail askerlerine karşı halk direnişi: Şeytan taşlar gibi taşladılar
İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra'nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu.

Durumu protesto etmek için bir araya gelen köy halkı devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı.

İsrail askerleri de protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı." ifadeleri kullanıldı.

