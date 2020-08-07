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Dünya

Kung Fu ustası! Maymuna hareket çeken genç pişman oldu

Bir çitin üzerinde duran maymuna bulaşan genç, maymunun tekmesiyle yere yığıldı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

star.com.tr07 Ağustos 2020 Cuma 11:26 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 11:26
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Sokakta yürürken maymunlara bulaşan insanlara ait görüntüler, ya da sokakta yürüyen insanlara saldıran maymun görüntülerine sık sık rastlanır.

Ancak bu kez çitin üzerinde sakince oturan maymuna 'el hareketi çeken' geçen, bunu yaptığına pişman oldu.

Twitter'da paylaşılan bir görüntüde, işlek bir yolun kenarında bir çitte oturan bir maymun görülüyor. Yanından geçen adam maymuna sataşmaya başlıyor. Başta tepki vermeyen maymun, genç adamın el hareketi çekmesiyle adeta bir Kung Fu ustası gibi yerinden fırlıyor.

Maymunun çifte tekmesiyle yere yıkılan genç, neye uğradığını şaşırıyor.

Kısa sürede viral olan görüntülere, 'Maymun kesinlikle o hareketin ne olduğunu biliyor' şeklinde yorumlar geldi.

star.com.tr

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