İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8818
  • EURO
    53,1103
  • ALTIN
    6956.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Kuran-ı Kerim'e alçak provokasyon... İngiltere İslam karşıtı ABD'li Gomez'e kapılarını kapattı
Dünya

Kuran-ı Kerim'e alçak provokasyon... İngiltere İslam karşıtı ABD'li Gomez'e kapılarını kapattı

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemleriyle bilinen ABD'li Valentina Gomez'in ülkeye giriş iznini iptal etti. Britanya Müslüman Konseyi'nin başvurusu sonuç verirken, Gomez'in Londra'daki aşırı sağcı yürüyüşe katılma planı boşa çıktı.

AA21 Nisan 2026 Salı 01:32
ABONE OL

İngiltere hükümeti, İslam karşıtı eylemleriyle gündem yaratan ABD'li Valentina Gomez'in ülkeye girişini yasakladı. Müslüman kuruluşların İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından Gomez'e daha önce verilen giriş izni iptal edildi. Karar, Londra'da mayıs ayında planlanan aşırı sağcı yürüyüş öncesinde geldi.

GOMEZ'İN GİRİŞ İZNİ MÜSLÜMAN KURULUŞLARIN BAŞVURUSUYLA İPTAL EDİLDİ

İngiltere, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD'li Valentina Gomez'in mayısta Londra'da yapılması planlanan aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez'in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez'in İngiltere'de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

BAKAN MAHMOOD'UN EMRİYLE VİZE İPTALİ KARARI ALINDI

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD'nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs'ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon'ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği "Krallığı Birleştir" eylemine katılacağını, İngiltere'ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD'li rapçi Kanye West'in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

  • Valentina Gomez
  • İngiltere giriş yasağı
  • İslam karşıtlığı
  • Shabana Mahmood
  • Tommy Robinson

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.