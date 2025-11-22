İslamofobik grupların neden olduğu olaylarla Amerikan kamuoyunun gündemine gelen Dearborn kentinde, Demokrat yöneticiler ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kentin Müslüman Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ve diğer bazı önde gelen liderlerin katıldığı basın açıklamasında "nefrete karşı dayanışma" mesajı verildi.

Ford Road'un yanındaki çok dinli bir ibadet merkezinin önünde yaptığı konuşmada Hammoud, "Şehrimiz, sadece kendimiz olduğumuz için bir kez daha hedef alındı. Bunu, komşuları bölmek ve siyasi gösteriş için bir sahne olarak kullanmak amacıyla öfke yaratmak umuduyla yaptılar." dedi.

Hammoud, "Bizim bir arada yaşamamız, tüm Amerikan ideallerinin en kutsal olanını, yani hepimizin eşit yaratıldığını ve Amerikan tarihinin bir parçası olma hakkına sahip olduğumuzu reddedenler için bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib de bağnazlığa ve İslamofobik söylemlere karşı durmanın öneminden bahsettiği konuşmasında, "Bu güzel ve sevgili Dearborn şehrimizde, tanık olduğumuz türden şiddet içeren ve nefret dolu söylemlere maruz kalmayı hak etmediğini biliyoruz. Bu söylemler, bizim topluluğumuzda yaşamayan ve topluluğumuzu anlamayan insanlardan geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kentte bazı İslamofobik grupların yeni eylemler düzenlemeyi planladıkları yönünde haberler sosyal medyada yer alırken, polisin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

DEARBORN'DA KUR'AN YAKMA GİRİŞİMİ

ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Dearborn kentinde, 18 Kasım'da bir grup gösterici İslamofobik sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.

Michigan Caddesi'nde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, ellerinde "Amerikalılar İslamizasyona Karşı" yazılı büyük bir afişle Dearborn Belediye binasına doğru Müslüman karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

Göstericiler arasında Michigan Cumhuriyetçi vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan ancak yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida'dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang'in de bulunması dikkati çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Cumhuriyetçi senatör adayı Lang'in bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunduğu ancak bir kişi tarafından "Burası Amerika, saygı duymalısın." şeklinde ifadelerle engellendiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, üzerinde askeri yelek bulunan Lang'in, Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak, Müslüman karşıtı konuşma yaptığı görüldü.

Müslümanlara hitaben, "Bu ülkeden defolup gidin." şeklinde ifadeler kullanan Lang'i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.

Dearborn, ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor ve 110 bin nüfuslu kentin nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman seçmenlerden oluşuyor.

Belediye Başkanlığını Müslüman Abdullah Hammoud'ın yaptığı Dearborn, ABD'de Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan eden ilk kent olarak tanınıyor.