İsveç ve Danimarka vatandaşı olan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, reşit olmadıklarını bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord'da 18 yaş altındaki çocuklara cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirdi.

İslam karşıtı olmakla ve birçok kez Kur'an'ı yakmakla bilinen Paludan'ın reşit olmayan çocuklarla çevrimiçi konuşmalarından alınan ses kayıtları, bir öğretmenin sınıf arkadaşının önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi rahatsız edici ve detaylı cinsel senaryolar hakkında konuştuğunu ortaya koydu.

13 VE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARLA CİNSEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR

Örneğin, TRT World'ün ulaştığı ses kayıtlarına göre Discord'u kullanan çocuklar Paludan'a 13 ile 17 arasında değişen yaşlarını açık şekilde söylerken, kendisine kaç yaşında olduğu sorulduğunda ise Paludan 39 yaşında olduğu bilgisini paylaştı.

İsveç'te yasalara göre reşit olma yaşı 15 iken, Paludan kasıtlı şekilde 13 ve 14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Ses kayıtlarına göre, Paludan konuştuğu çocuklara "Sert plastik aletle ilk tacizinde daha önce hiç ağlamadığı kadar ağladı." gibi söylemlerde bulundu.

SAPKIN İFADELER: "EVDE ÇIPLAK DOLAŞIYORUM"

Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli ifadeler kullandığını gösteren başka bir konuşma 11 Ağustos 2021'de gerçekleşti.

Paludan konuşma sırasında, bir çocuğun bir marketin arkasında biriyle cinsel ilişkide bulunduğunu iddia etti.

Paludan'ın müstehcen hikayesine yanıt olarak, çocuklardan biri, "Pekala, markette mi çalışıyorsun ? Kaç yaşındasın?", diye sordu.

Söz konusu çocuk ise, "Ne markette çalışması, ben sadece 14 yaşındayım." yanıtını verdi.

Ayrıca Paludan 14 Ağustos 2021'de Discord'daki bir sohbet odasında konuştuğu çocukların 13-14 yaşlarında olduğu bilmesine rağmen, evinde "çıplak" dolaştığını söyledi.

Ses kayıtlarından ırkçı siyasetçinin çocuklara aynı zamanda İslam'ı "neden sevmediğini" anlattığı öğrenildi.

SABIKA KAYDI KABARIK

Şubat 2020'de YouTube hesabı kaldırıldıktan sonra Discord'u kullanmaya başlayan Paludan hakkında, çocuklarla cinsel içerikli konuşmalara ilişkin herhangi bir yasal işlem yapılmadı.

Paludan'a daha önce ırkçılık, iftira ve trafik ihlalleri dahil olmak üzere toplamda 14 suç itham edildi. Yerel basına göre Paludan daha önce 2-3 ay hapis cezasına çarptırıldı, bir süre araba kullanması ve üç yıl boyunca avukatlık mesleğini icra etmesi yasaklandı.

İslam karşıtı aşırılık yanlısı Paludan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stokholm

Büyükelçiliği binasının önünde Kur'an'ı Kerimi yakmıştı.

Uluslararası kınamalara rağmen Paludan, İsveç NATO ittifakına dahil olana kadar her Cuma günü kutsal kitabı yakacağını söyledi.