Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı: Üç gün boyunca devam edecek

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zayed Beşeri Bilimler Üniversitesi işbirliği ile Moskova Merkez Camisi'nde organize ettiği yarışmaya 30 farklı ülkeden katılım gerçekleşti.

Yarışmada Türkiye'yi Bayburt Demirözü Müftülüğü Yeni Cami Müezzini İrfan Dönmez temsil ediyor.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, açılış programında yaptığı konuşmada, Moskova'nın yirmi yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanından en iyi Kur'an okuyucularına kapılarını açtığını ve bugünlerde manevi birlik ve kardeşliğin başkentine dönüştüğünü belirtti.

Yarışmanın Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini ve doğruluğunu konu alan bir yarışmadan çok daha fazlası haline geldiğini vurgulayan Abbasov, aynı zamanda yarışmanın farklı ülkelerden Müslümanlar arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve barış, uyum ve karşılıklı anlayış ideallerini teşvik etmek için önemli bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Abbasov, "Bu yarışma sadece bir etkinlikten daha fazlası oldu. Kalpleri Allah'ın kitabı etrafında birleştiriyor, iyi amelleri teşvik ediyor, imanı güçlendiriyor ve insanları Kur'an kelamının yüce sanatıyla tanıştırıyor." ifadelerini kullandı.

Üç gün devam edecek yarışmanın finali ve kapanış töreni 18 Ekim'de yapılacak.

