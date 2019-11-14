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Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Rusya'daki okul saldırısında saldırganın kurbanına, 'Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim' dediği ortaya çıktı.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Çin sınırına yakın, Blagoveshchensk kasabasındaki bir üniversitede yaşanan saldırı sonucu, 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. 
 
Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, geç kaldığı için sınıftan atılan üniversite öğrencisi olduğu belirlendi. Sınıftan çıkarılmasına sinirlenen genç,  evden getirdiği av tüfeğiyle okulda dehşet saçtı.
 
Tüfeği saklayarak güvenlikten geçen genç, tuvalette başka bir öğrenci tarafından farkedildi. Bunun üzerine öğrenciyi tüfekle tehdit eden saldırgan, camdan atlamasını istedi. Atlayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı, ancak iki kolu da kırıldığı belirtildi.
 
Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın sınıfa girmesiyle bir eğitim görevlisi sınıftan kaçarak polisi aramayı başardı. Öğrenciler sıraların altına saklanırken bazıları da yere yattı.
 
Sınıftaki gençlerden biri ayağa kalkınca saldırganın, ''Hey sen ölümsüz müsün. Hadi kontrol edelim.'' diyerek genci vurduğu ifade edildi.
 
Saldırganın daha sonra hedef gözetmeksizin sağa sola rastgele ateş açtığı belirtildi. 
 
Polislerin gelmesiyle çatıya koşan saldırgan tüfeğini polise doğrultunca vuruldu.
 
Okuldan saldırgan ve vurduğu gencin cesedi çıkarılırken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
 
Yetkililer benzer olayların yaşanmaması için tüm okullarda güvenlik önelmlerinin artırılacağını açıkladı.

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