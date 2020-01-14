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Dünya

Küresel bilgisayar satışları 2011’den beri ilk defa arttı

Küresel bilgisayar satışlarının, 2019 yılında 2011’den beri ilk defa arttığı bildirildi.

AA14.01.2020  15:40 - Güncelleme: 14.01.2020  15:40

Gartner araştırma şirketinin raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 261,2 milyon adede yükseldi.

Böylece bilgisayar satışları 2011 yılından beri ilk defa artmış oldu.

Araştırmaya göre, Windows 10 güncellemesi satışları artırırken, en fazla artış ABD, Japonya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde görüldü

IDC araştırma şirketinin raporuna göre ise küresel bazda geçen yıl 62,9 milyon ile Çinli Lenova (Pazar payı yüzde 24,3) dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu.

Hewlett-Packard 62,9 milyon adet ile (Pazar payı yüzde 23,6) 2'nci, Dell 46,5 milyon satışla (Pazar payı yüzde 17,5) 3'üncü, Apple 17,9 milyon adet satışla (Pazar payı yüzde 6,6) 4’üncü ve Tayvanlı Acer 17 milyon satışla 5’inci sırada yer aldı.

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