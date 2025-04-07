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Dünya

Küresel borsalarda kıyamet koptu: New York borsası yüzde 3'lük bir kayıpla açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklama, New York borsasını toparlayamadı. New York borsası, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Hisselerde satış dalgası başlarken, kayıplar yüzde 5'leri buldu.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
Küresel borsalarda kıyamet koptu: New York borsası yüzde 3'lük bir kayıpla açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.

S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.

ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarındaki negatif seyir sürüyor.

"Kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere karşılıklı tarife oranlarını açıklayan Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını ve diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ile tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Trump'ın tarifeleri Çin'in misillemesiyle karşılaşmış ve bu durum ticaret savaşının şiddetleneceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeleri körüklemişti.

Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

Ayrıca Trump, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın tarifelerinin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesinde dengelendi.

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisselerindeki düşüş de sürerken, Amazon'un hisseleri yüzde 2'nin, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'ün, Apple ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'in ve Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere makroekonomik veri gündemi, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile tarifelere ilişkin gelişmelerin bu hafta yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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