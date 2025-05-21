Küresel diplomasiye seyirci kaldılar: Hoşumuza gitmese de Türkiye kazandı

Türkiye'nin dış politikada attığı adımlara ilişkin Yunan basınında yer alan bir analizde, Yunan hükümetinin seyirci olarak pasif kaldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Orta Doğu'daki gelişmelerin başrol oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin son günlerde attığı adımlara ve diplomatik alandaki başarısına dikkat çekti, pasif tutumuyla seyirci rolünde kalan Miçotakis hükümetini eleştirdi.

"Türkiye'ye büyük diplomatik kazanımlar sağlanırken Yunanistan seyirci rolüyle sınırlı kaldı" başlığıyla servis edilen haberde, Türkiye'nin Suriye'den Ukrayna'ya kadar pek çok küresel kriz alanında arabulucu rolü üstlendiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle Mısır gibi geçmişte gerilim yaşadığı ülkelerle enerji alanında anlaşmalar yaptığına dikkat çekilirken, İtalya üzerinden Avrupa savunma sanayiine nüfuz etmeye başladığı belirtildi.

"ERDOĞAN, ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELERİN TARTIŞMASIZ BAŞROL OYUNCUSU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve Suriye'deki gelişmelerdeki rolüne de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenski, hem Putin hem de Trump ile aynı anda görüşebilmesi ve savaşı bitirmeye yönelik tarafları bir araya getirmesine ilişkin, "Her ne kadar hoşumuza gitmese de Erdoğan, Ortadoğu'daki gelişmelerin tartışmasız başrol oyuncusu olarak ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

DİPLOMASİNİN BAŞKENTİ İSTANBUL!

İstanbul'un Rusya-Ukrayna savaşında tarafların doğrudan görüştüğü bir diplomasi başkentine dönüştüğü ifade edilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump, Ahmed Şara ve Prens Selman'la aynı masa etrafında yer aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu analizde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık yakabileceği ve bu doğrultuda Ankara'yı ziyaret etmeye hazırlandığı bilgisi yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadelesini sonlandırmasının da Türkiye'nin elini güçlendiren gelişmelerden biri olduğuna dikkat çekilen analizde, "Ankara aynı zamanda tüm rakiplerini özet bir şekilde ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü PKK, kendini feshettiğini ve 40 yıl sonra Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleye son verdiğini duyurdu; bu gerçek, başka hiçbir şey değilse bile, Erdoğan'ın ülkesini bölgede güçlü bir bölgesel güç haline getirme, Ege'de Mavi Vatan doktrininin pekiştirilmesinin ve bunun sonucunda Yunanistan'ın 6 deniz miline kapatılmasının önünü açma planlarına hizmet ediyor." ifadeleri yer aldı.