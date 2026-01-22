Küresel düzen çağrısında Afrika detayı: BMGK'da iki daimi koltuk verilmeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün Etiyopya'ya resmi ziyareti sırasında, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Afrika ülkelerinin uluslararası kurumlarda yeterince temsil edilmediğini ifade ettiğini bildirdi.

Wadephul, Almanya'nın Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi sandalyeye sahip olmasına kesinlikle inandığını ifade ederek, "BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika ülkeleri için iki daimi koltuk oluşturulması küresel adalet açısından zorunlu." dedi.

Afrika Birliğinin (AfB) Avrupalılar için "doğal bir ortak" olduğunu belirten Wadephul, entegrasyon ve kurallara dayalı işbirliğinin güçlendirici rolüne vurgu yaptı.

Wadephul, toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğin küresel ölçekte tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.

WADEPHUL İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Wadephul, resmi ziyaret kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

Wadephul, AfB'nin 15 Nisan'da Berlin'de düzenlenecek Sudan Konferansı'na ortak ev sahipliği yapmayı kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Afrika'nın G20'ye dahil edilmesini de olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Wadephul, bunun küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Wadephul, Almanya'dan ayrılmadan önce yaptığı değerlendirmede, Etiyopya'nın Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrar açısından önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etmişti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki durum ile komşu ülke Eritre ile ilişkilerin halen gerginliğini koruduğuna işaret eden Wadephul, ziyaretinin barışçıl çabaları teşvik etmeyi amaçladığını dile getirmişti.

BAŞBAKAN AHMED, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAKLIĞIN DERİNLEŞTİRİLMESİNE ODAKLANILDIĞINI VURGULADI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise Wadephul ile Addis Ababa'da gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, temasların iki ülke arasında uzun süredir devam eden ortaklığın daha da derinleştirilmesine odaklandığını bildirdi.

Abiy, görüşmelerde karşılıklı ilgi alanlarının ele alındığını ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların değerlendirildiğini ifade etti.

- AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, Wadephul ile bir araya geldi

Wadephul ile bir araya gelen AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ise Almanya'nın Afrika'nın kalkınma çabalarına yönelik uzun süredir devam eden ilkesel desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yusuf, Almanya'nın 2026-2027 dönemi için açıkladığı 88 milyon avroluk finansman taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Berlin'in Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi sürecinde kilit bir ortak olarak liderlik rolü üstlendiğini vurguladı.

Büyük Göller bölgesine ilişkin değerlendirmesinde Yusuf, acil ateşkes ihtiyacına, Afrika öncülüğündeki arabuluculuk girişimlerine ve kapsayıcı bölgesel diyaloğun önemine dikkati çekti.

Yusuf Sudan konusunda ise çatışmaların derhal sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve uluslararası ile bölgesel çabaların birbirini tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Afrika öncülüğündeki barışı koruma faaliyetleri ve önleyici diplomasiye verdiği desteği teyit eden Yusuf, Berlin'in Avrupa Birliği ile birlikte Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'na destek sunacağını kaydetti.