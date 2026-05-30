  • Küresel enerji rotasında tansiyon yüksek! İran'dan ''vururuz'' mesajı
Küresel enerji rotasında tansiyon yüksek! İran'dan ''vururuz'' mesajı

İran Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması'ndan izin alması gerektiğini açıkladı. Tahran yönetimi, kurallara uymayan gemilerin güvenliğinin tehlikeye gireceğini, trafiğe müdahale eden yabancı askeri unsurların ise hedef alınacağını duyurdu.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 19:09
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."

