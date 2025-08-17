İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Küresel gözler Washington'da: ''Trump üçlü zirve istiyor'' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'daki Putin görüşmesinin ardından Ukrayna ve Rusya'yı aynı masada buluşturmak için girişim başlattığı iddia edildi.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 00:10 - Güncelleme:
Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump'ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.

Olası zirveye Putin'in yaklaşımı konusunda ise Moskova'dan henüz bir açıklama gelmedi.

