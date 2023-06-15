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Dünya

Küresel güneş enerji üretimi artıyor

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 25 rekor kurulum artışıyla 2022 sonunda 1,2 teravata yükseldi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Küresel güneş enerji üretimi artıyor
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SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027" raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üretimi 1040 teravatsaatten 1289 teravatsaate yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Bu dönemde, dünya genelindeki güneş enerjisi yatırımları yenilenebilir enerji yatırımlarının üçte ikisini oluşturdu.

Rapora göre, güneş enerjisi kurulumlarında artış devam edecek. Geçen yıl dünya genelinde 239 gigavatlık güneş enerjisi kurulumu gerçekleşirken, bu yıl sonunda ilave kapasitenin 341 gigavat olması bekleniyor.

Beş yıllık öngörünün de paylaşıldığı rapora göre, 2027'de dünya genelinde toplam 800 gigavat güneş enerjisi kurulumu daha gerçekleştirilecek.

Geçen yıl mayısta "1 teravat" eşiğini aşan ve böylece teravat çağına girilen küresel güneş enerjisi sektöründe, geçen yıl sonunda kurulumlar önceki yıla göre yüzde 25 artışla toplamda 1,2 teravata yükseldi.

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