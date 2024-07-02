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Dünya

'Küresel işbirliği' vurgusunda bulunan Orban, Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılmak istiyor

Ukrayna'ya resmi bir ziyaret düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında “Ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı ve enerji konuları gibi konuları ele aldık. İmkânlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız” dedi.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 16:53 - Güncelleme:
'Küresel işbirliği' vurgusunda bulunan Orban, Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılmak istiyor
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Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralınmasından bir gün sonra başkent Kiev'e gitti. Orban, Ukrayna lideri Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy'den barış görüşmelerini hızlandırabilecek bir ateşkesi değerlendirmesini isteyen Orban, Macaristan'ın Ukrayna ile çok daha iyi ikili ilişkilere sahip olmak istediğini ve ülkesinin Ukrayna ekonomisinin modernizasyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi. Orban, "Geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasında ilişkiler kurmak istiyoruz, diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de küresel bir işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız" dedi.

'ORTAK AVRUPA' VURGUSU

Zelenskiy ise, 2 yıldır savaş halinde olan ülkesinin "adil bir barışa" ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Ziyaretinizin Macaristan'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığının başlamasının hemen ardından gerçekleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Avrupa önceliklerimizin ve Ukrayna'ya adil bir barış getirmenin ne kadar önemli olduğunun, mevcut güçlükleri çözmenin ve daha güçlü bir Avrupa ile ekonomik ve sosyal büyüme için yeni temeller sağlamanın ne kadar önemli olduğu gibi ortak Avrupa önceliklerimizin açık bir göstergesidir" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı ve enerji konuları gibi konuları ele aldık. Macaristan ve Ukrayna halklarına yönelik tüm endişeleri görüştük. Alanında bir ilk örnek olacak olan Macaristan'da bir Ukrayna okulunun açılmasını ele aldık ve Sayın Başbakan bu projeye destek vereceği konusunda bize güvence verdi" açıklamasında bulundu.

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