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Küresel ısınma acı biberi tehdit ediyor

UNESCO ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ listesine giren pek çok Meksika yemeğinin vazgeçilmezleri arasında olan Poblano acı biberi, iklim değişikliği ve melez tohumlar nedeniyle tehdit altında.

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Adını başkent Mexico City’inin güneyindeki Puebla eyaletinden alan Poblano biberinin üretimi, özellikle ülkeye yüksek oranda melez tohum ithali ve küresel ısınma nedeniyle önemli derece azalmış durumda. Puebla’daki Popocatepetl ve Iztaccihuatl yanardağlarının eteklerinde Poblano yetiştiren Asuncion Diaz, yeni melez tohumların gelmesinin ardından çoğu biberin artık Poblano olmadığından yakınıyor. Diaz, “Yeni hibrit tohumlar geldi ve atalarımızdan kalan yerli biber geleneği kayboldu” diyor. Geleneksel Meksika mutfağında kullanılan endemik meyve ve sebze türlerinin yok olma tehlikesi; köylüler ve şefleri dünyaca ünlü gastronominin “bilgi ve lezzetlerini” savunmak için seferber olmaya itti. WWF: Meksika’da tüketilen her on biberin altısı Çin tohumlarından geliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Meksika, ülkede tüketilen on yeşil biberin altısının Çin tohumlarından geldiğini duyurdu. Poblano üreticisi Asuncion Diaz, geleneksel biberinin türünün devamını Mexico City’deki çeşitli gurme restoranları ile işbirliğine gitmekte bulmuş. Diaz’a destek veren ve ‘geleneksel mutfağın koruyucusu’ olarak tanınan Meksika’nın ünlü şefi Ricardo Munoz Zurita, “Poblano biberini kurtarıyoruz ama Panocheras elması, San Juan armutu, Creole şeftalisi, pembe çam fıstığı gibi endemik türler büyük tehlike altında” diye uyarıyor. Anavatanı Meksika olarak bilinnen Poblano biberi 1000 ile 1500 Skoville Acılık Ölçeği’ne (SHU) sahip. 

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