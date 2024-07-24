Küresel yazılım sorununun mali kaybı 5,4 milyar dolar

Geçen hafta Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren Austin Teksas merkezli Crowdstrike kaynaklı bir aksaklık sonrasında, dünya çapında hava yolu firmaları başta olmak üzere birçok işletmeyi etkileyen bir kesinti yaşandı.

Söz konusu yazılım sorununun etkileri bazı şirketlerde hala devam ederken, Parametrix, bu sorun nedeniyle Microsoft dışındaki ABD Fortune 500 şirketlerinin karşı karşıya kaldığı toplam doğrudan mali kaybın 5,4 milyar olduğunu tahmin etti.

Şirketin analizine göre, Fortune 500'deki şirketlerin 125'i yazılım sorunundan etkilendi. Bu etki hava yolu şirketlerinin tamamı, perakende şirketlerinin yüzde 43'ünde görülürken, sağlık ve bankacılık sektöründeki firmaların yaklaşık dörtte üçü doğrudan maliyetlere maruz kaldı.

Fortune 500 şirketlerinin uğradığı 5,4 milyar dolarlık zararın siber sigorta poliçeleri kapsamında karşılanan kısmı, birçok şirketin yüksek risk tutma oranları ve potansiyel kesinti zararına göre düşük poliçe limitleri nedeniyle yüzde 10 ila 20'den fazla olmayacak.

Ağırlıklı ortalama kayıp Fortune 500 şirketi başına 44 milyon dolar olmakla birlikte, bu rakam imalat ve hava yolu şirketleri için 6 ila 143 milyon dolar arasında değişiyor.

Küresel yazılım sorunu nedeniyle yaşanan en büyük doğrudan mali kayıpla, sağlık sektöründeki Fortune 500 şirketlerinin karşılaşması ve bunun 1,94 milyar doları bulması bekleniyor.

Bu sektörü 1,15 milyar dolarla bankacılık izlerken, sorunun Fortune 500 arasındaki altı hava yolu şirketine 860 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Sağlık, bankacılık, ulaşım-hava yolu, yazılım ve internet teknolojileri, perakende, finans ve imalat sektöründe küresel yazılım sorunundan etkilenen ve Fortune 500 kapsamında bulunan şirketlerin yıllık geliri 2,24 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.