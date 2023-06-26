Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik sözle yönlendirmeler güçlenirken, bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçleniyor.

Analistler, bu hafta ülkede büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Cuma günü açıklamalarda bulunan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iki faiz artışının daha yapılmasının sadece bir tahmin olduğunu ve kesin olarak bilinmediğini ifade ederek, bu ayki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma ve verileri izleme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

İki faiz artışı daha yapılmasının çok makul bir tahmin olduğunu belirten Daly, hedeflere yaklaştıkça politika sıkılaştırma hızını yavaşlatmanın ihtiyatlı olacağını savundu.

Öte yandan, hafta sonu Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner yönetime isyan etse de tarafların kısa sürede anlaşması risk algısının artmasını sınırladı.

Emtia fiyatları söz konusu gelişmelerin ardından haftaya sakin başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 74,2, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 1.926 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da geçen hafta yoğunlukla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyonla birlikte, yavaşlayan ekonomik aktivitenin politika yapıcıların alanını daralttığını kaydederek, ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmişti.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,73 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya yükselişle başladı.

Asya'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısının öne çıktığı görülürken, Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.

Analistler, ülke ekonomisinde atılan destekleyici adımlara karşın soğuma işaretlerinin yoğunlaşmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun bölgede varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla pozitif ayrıştı.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,85 üzerinde 5.582,75 puandan tamamladı.

Hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 1,7 artışla 25,3170'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 25,3710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı hizmet ÜFE

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi