Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de iyileşen enflasyon beklentilerine karşın makroekonomik verilerin büyüme tarafında zayıf sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da faizlerin nihai seviyesi ve sıkılaşmanın daha ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Diğer yetkililere kıyasla "güvercin" tondaki açıklamaları ile tanınan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de risklerin daha dengeli hale gelmesi ile faiz artırımlarının hızının düşürülmesinin uygun olduğunu belirterek, politika faizinin yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılması ve bir süre orada tutulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, konut başlangıçları geçen yılın aralık ayında yüzde 1,4 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Aralarında Procter & Gamble ve Netflix'in de bulunduğu ABD'li şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçları da genel olarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı seyir sürdü ve Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,76, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından bugün 102,2'de bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,32 ile 13 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yüzde 3,41'de dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, bir süredir resesyon riskine dair iyimser açıklamalar ve enerji fiyatlarındaki düşüş öncülüğünde artan risk iştahı, dün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile tersine döndü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomide sınırlı bir daralma gördüklerini belirtirken, son dönemde farklı beklentilerin konuşulduğu para politikalarından geri adım atmayacakları sinyalini verdi. Lagarde, "Enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de enflasyonun bahar aylarından itibaren hızla düşme yolunda olduğunu belirterek, İngiltere ekonomisinin resesyona girebileceğini, ancak bunun sığ olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında 6 işlem günü boyunca süren yükseliş serisi sonlandı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,72, İngiltere'de FTSE 100endeksi yüzde 1,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,4 artışla 1,0830'a yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının Lagarde'ın bugün Davos'ta "Küresel Ekonomik Görünüm: Bu Bir Çağın Sonu mu?" başlıklı panelde yapacağı konuşma öncesi yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Asya tarafında, Çin Merkez Bankası referans temel faiz oranını beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,65'te bıraktı. Banka, konut kredisi faizlerine ilişkin fiyatlamaları belirleyen 5 yıllık referans oranını da yüzde 4,30'da tuttu.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 arttı. Ülkede yıllık ortalama enflasyon da yüzde 2,3 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükselişini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kazanarak 5.422,37 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,07 değer kaybederek 18,7905'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7990'dan işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9'da bırakırken, karar metninde "Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.'' ifadeleri öne çıktı.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini, belirsizliklerin sürmesinin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Yurt Dışı ÜFE

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, aralık ayı ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

18.00 ABD, aralık ayı ikinci el konut satışları