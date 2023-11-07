Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.

Öte yandan, dün tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıktığı görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.

ABD Hazinesi'nin bugünkü tahvil ihalesinde 3 yıl vadeli ve 48 milyar dolar büyüklüğünde tahvil satması planlanıyor. Yarınki ihalede 10 yıl vadeli 40 milyar dolarlık, perşembe günü ise 30 yıl vadeli 24 milyar dolarlık tahvil satışı yapılması beklenirken, analistler, bu ihalelerde oluşacak tahvil faizlerinin piyasalar üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Emtia fiyatlarında da oynaklığın artması göze çarparken, dün yüzde 0,8 gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde de düşüşünü sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.973 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybıyla 84,7 dolara inerken, söz konusu harekette Çin ekonomisine ilişkin endişeler de etkili oluyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 47,8 ve 46,5 şeklinde gerçekleşerek daralmanın devam ettiğine işaret ederken, Almanya'da fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine yüzde 0,2 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri de dün sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Avrupa basınında çıkan haberlere göre ECB üyesi Robert Holzmann ECB'nin gerekmesi halinde tekrar faiz artırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya pay piyasalarında yeni günde satış baskısı öne çıkarken, Çin'de açıklanan veriler dünya ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

Buna göre, ülkenin ihracatı geçen ay yüzde 6,4 azalarak beklentileri karşılamazken, ithalatı yüzde 3 artışla öngörüleri geride bıraktı. Hong Kong'daki bir finans zirvesinde konuşan, Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, bankanın Çin ekonomisi için iyice düzenlenmiş ekonomi programlarının olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) 4 toplantının ardından bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredebileceği endişesine vurgu yapıldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,10 yükselişle günü 7.868,02 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,4386'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,4680 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de konut fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, ekim ayı konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ÜFE

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, ekim ayı hazine nakit dengesi