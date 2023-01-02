Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününe sakin başladı

Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ve buna paralel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı sıkılaştırıcı adımlara karşın enflasyon baskısının kırılmaması ve iş gücü piyasasının güçlü seyretmeye devam etmesi risk iştahını düşürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yüzde 68 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 32 ile güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Cuma günü New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de bugün borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa tarafında, enflasyon ve resesyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, bu hafta Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri önem arz ediyor.

Hafta boyunca açıklanacak verilerde ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'da artan saldırıları risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 geriledi. İngiltere'de bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması risk algısının yükselmesine sebep olmaya devam ediyor.

Ülke ekonomisine ilişkin endişeler güçlenmeyi sürdürürken, cumartesi açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 47'ye, hizmet sektörü PMI da 41,6'ya geriledi.

Bugün Japonya, Çin ve Hong Kong'da borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artarak 5.509,16 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.562,98 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi 2022'yi yüzde 196 artışla tamamlamış oldu.

Cuma günü, yatay seyirle 18,7093'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7180'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olacağını bildirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 5.450 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10:00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11:55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12:00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PM