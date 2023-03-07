Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamaları ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa tarafında da para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, ECB'nin en şahin üyesi Robert Holzmann gelecek dört toplantıda 50'şer baz puan faiz artırılmasını desteklediğini bildirdi.

ECB üyesi Mario Centeno ise enflasyonun bankanın projeksiyonlarının altında gerçekleştiğini ifade ederek, şahin adımların yavaşlatılması gerektiğini belirtti.

Analistler, bölgede enflasyonun şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Dün, bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ABD'deki temkinli duruş yeni günde Powell'ın açıklamaları öncesinde Asya'ya da taşınırken, Çin'de hükümetin KOBİ'leri daha fazla destekleyeceğine ilişkin beklentiler risk algısını sınırlıyor.

Bugün, Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,60'a çıkartırken, bankadan yapılan açıklamada enflasyonun büyük ihtimalle zirveyi görmüş olabileceği bildirildi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ithalat ve ihracat şubatta gerilerken, dış ticaret fazlası 116,9 milyar dolarla beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,45 üzerinde 5.392,31 puandan tamamladı.

Piyasalarda seçime ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında oynaklığı artırmayı sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamalarında 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanarak sürecin başlayacağını duyurdu.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Dün, ayrıca Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 18,8954'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9040 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Senato'daki Sunumu

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları