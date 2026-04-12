Küresel Sumud Filosu gücünü artırarak Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

Barselona Limanı'ndan hareket eden, yaklaşık 70 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu onlarca tekneyi İspanyol halkı, Filistin bayrakları, "Özgür Filistin" sloganları ve alkışlarla uğurladı.

Küresel Sumud Filosu organizatörleri, hareketten önce düzenledikleri basın toplantısında, Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırma, insani yardım ulaştırma ve soykırıma uğrayan Gazze'nin çığlığını tüm dünyaya duyurma hedeflerini yineleyerek uluslararası toplumdan tam destek istedi.

- "SESSİZLİK, TARAFSIZ OLMAK DEMEK DEĞİLDİR, SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

İlk kez Küresel Sumud Filosu'na katılan uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in İspanya Direktörü Eva Saldana, "Bu misyona katılmak, Gazze'ye gitmek, Filistin halkına destek vermek, ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Filistin'i görmezden gelemeyeceklerini vurgulayarak uluslararası topluma seslenen Saldana, "Sessizlik, tarafsız olmak demek değildir, suç ortaklığıdır. Tüm hükümetler, buna son vermeli. Hükümetler, bu insani eyleme destek vermeli ve Filistin'deki ablukayı sonlandırmak için her şeyi yapmalı." çağrısında bulundu.

- "İNSAN HAKLARINDA AVRUPA BİR FENER DEĞİLDİR, SADECE DEKORASYONDUR"

Greenpeace gibi ilk kez Küresel Sumud Filosu'na katılan, Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yaptığı yardım ve kurtarma çalışmalarıyla tanınan Open Arms örgütünün direktörü Oscar Camps da "İnsan haklarında Avrupa bir fener değildir, sadece dekorasyondur." diyerek, Avrupa'nın "ikiyüzlü tutumunu" eleştirdi.

Camps, Avrupa'nın insan haklarından kendi özel hakkı gibi bahsettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsan hakları belgesini bir müze parçası gibi yaptılar. İstedikleri zaman ziyaret edip, istedikleri kısmı görüyorlar, reklam aracı olarak kullanıyorlar. Avrupa, bir yandan kendini insan haklarının koruyucusu ilan ediyor ama daha sonra silah satıyor yani empati kurup sonra iş yapmak, Avrupa'nın en büyük özelliği. Avrupa, aynı doğallıkla insan haklarından ve silah satmaktan konuşuyor."

Camps, her şeye rağmen Avrupa'nın küçük bir bölümü de olsa umut veren insanların bulunduğunu, Küresel Sumud Filosu gibi girişimlerin de bunun bir parçası olduğunu, gerçek birlik, beraberlik ve insan hakları savunuculuğu olan sivil toplumlara sarılmak gerektiğini ifade etti.

- KÜRESEL SUMUD FİLOSU, 80'DEN FAZLA TEKNE VE 70 ÜLKEDEN BİN KADAR KİŞİYLE GAZZE'YE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

İkinci kez Gazze'ye gitme girişimi başlatan Küresel Sumud Filosu, Eylül 2025'teki denemesinin ardından katılımını neredeyse iki kat artırarak stratejisini de geliştirdi.

İsrail'in olası müdahalesinden korkmadığını vurgulayan Küresel Sumud Filosu üyeleri, 80'den fazla tekne ve 70 ülkeden bin kadar kişiyle Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Olumsuz hava şartlarından dolayı Barselona Limanı'ndan çıktıktan sonra geceyi yakın bir limanda geçirecek filo, deniz ve hava koşullarına göre Akdeniz'deki yolculuğuna devam edecek.

Filo, bu yıl deniz yolu dışında karadan konvoyla ablukayı kırmayı deneyecek.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki girişiminde İsrail güçleri, filoyu yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri gözaltına almış ve İsrail'e götürmüştü.

İsrail deniz kuvvetleri, ilk olarak Gazze kıyılarından yaklaşık 70 deniz mili açıkta olan birkaç tekneye çıkarak iletişimi kesip sinyalleri engellemişti. İnsansız hava araçlarıyla da tacizde bulunan İsrail güçleri, acil durum sinyallerini ve gemiye çıkma anının canlı yayınını bozmuştu.

