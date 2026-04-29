  • ''Küresel Sumud Filosu'' Netanyahu'yu harekete geçirdi: İsrail'den acil güvenlik toplantısı
''Küresel Sumud Filosu'' Netanyahu'yu harekete geçirdi: İsrail'den acil güvenlik toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu hakkında bir güvenlik toplantısı düzenledi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, "güvenlik toplantısı" gerekçesiyle yolsuzluk davalarında vermesi planlanan ifadesinin ertelenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti.

NETANYAHU.'DAN KÜRESEL SUMUD FİLOSU TOPLANTISI

Buna karşın mahkeme Netanyahu'nun görüşmesini yapabilmesi için duruşmaya ara verirken İsrail Başbakanı'nın Kirya'da üst düzey güvenlik yetkilileriyle İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu hakkında bir toplantı yaptığı bildirildi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

  • Netanyahu
  • İsrail ablukası
  • Gazzeye yardım

