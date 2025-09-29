İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5878
  • EURO
    48,8128
  • ALTIN
    5092.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Küresel Sumud Filosu`nun Gazze'ye 4 günlük yolu kaldı! Soykırımcı İsrail saldırı hazırlığında
Dünya

Küresel Sumud Filosu`nun Gazze'ye 4 günlük yolu kaldı! Soykırımcı İsrail saldırı hazırlığında

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 08:45 - Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu`nun Gazze'ye 4 günlük yolu kaldı! Soykırımcı İsrail saldırı hazırlığında
ABONE OL

Filonun Gazze Şeridi'ne 4 gün içinde ulaşacağını aktaran KAN, İsrail güçlerinin filoyu kontrol altına alma girişiminde bulunacağını belirtti.

Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in, son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.

KAN, İsrail'in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini öne sürdü. Kanala göre Tel Aviv, bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

08:05 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu.

02:42 Hamas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in "Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet" olduğunu bildirdi.

00:47 İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

00:46 İsrail'in Filistin'deki Hristiyan varlığını yok ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki soykırım kapsamında da kiliseleri bombalamaya devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.