İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için eylül ayından bu yana seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'na, Gazze'ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala Siyonist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi. Filodaki 44 tekneden 40'ının önü İsrail hücumbotlarınca kesildi. İsrail komandoları, filodaki gemilere çıkarak yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı. Müdahale edilen gemilerdeki, 48'i Türk olmak üzere 443 aktivist gözaltına alındı.

İsrail'in teknelere baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin can yeleği giymiş aktivistlere silah doğrulttukları ve botlarla, tekneleri abluka altına aldıkları görüldü.

"SAVAŞ SUÇUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEMEYİN"

Filo ile irtibat kuran İsrail ordusu, "Aktif bir savaş bölgesinde, deniz ablukasını delme girişiminde bulunuyorsunuz. Rotanızı değiştirin. Aksi durumda geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" çağrısı yaptı.

Korsan İsrail ordusuna filo adına Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila cevap verdi. Avila telsizde şu ifadeleri kullandı: Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Yolumuza devam etmek ahlaki görevimizdir. Sizden çekilmenizi, işlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi ve yolumuza devam etmemize izin vermenizi talep ediyoruz. Bu barışçıl, şiddet içermeyen insani dayanışma misyonumuza müdahale etmeyin.

MİKENO ABLULAYI DELDİ, GAZZE KIYISINA YAKLAŞTI

İsrail Dışişleri'nin iddiasının aksine Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre, Türk sivil kaptan Muhammed Küçüktigin idaresindeki Mikeno gemisinin yaptığı manevralarla Gazze sularına girdiği görülüyor.

Ardından İsrail gemilerinin ablukaya aldığı Mikeno gemisine müdahale edildi. İsrail askerlerinin el koyduğu gemi, Aşdod Limanı'na götürüldü.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NDAKİ "MARİNETTE" GEMİSİ YOLA DEVAM EDİYOR

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi seyre devam ediyor.

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti: Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum.

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

05.00 Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail tarafından gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılmasını talep etmek için protesto düzenledi. Gerçekleştirilen eylemde, göstericiler Filistin'e destek mesajları verirken, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik müdahaleleri de kınandı.

02.41 İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail donanmasının Küresel-Gazze Sumud Filosu'na saldırarak gemideki gönüllüleri gözaltına almasını protesto etti. Kent merkezinde düzenlenen gösteriler sırasında polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

02.27 Hollanda'nın Lahey kentinde göstericiler, Gazze'deki saldırılara ve ambargoyu kırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan, aralarında Hollanda vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin gözaltına alınmasına karşı hükümetin sessizliğini protesto etti. Eylemciler, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın girişini kapattıktan sonra Lahey Merkez İstasyonu'nu da bloke etti. Gece geç saatlere kadar devam eden protestolarda polisin müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

01.22 Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail tarafından gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılmasını talep etmek için protesto düzenledi. Gerçekleştirilen eylemde, göstericiler Filistin'e destek mesajları verirken, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik müdahaleleri de kınandı.

01.05 Portekiz'in başkenti Lizbon'da Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

00.41 Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

00.41 İtalya'nın Napoli kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

00.40 Filistin ve Kuveyt, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınarken, Cezayir ve Fas'ta saldırı karşıtı gösteriler düzenlendi.

00.38 İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

00.38 İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi seyre devam ediyor.

00.33 İtalya'nın Milano kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

00.03 İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları, İspanya'nın Barselone kentinde protesto edildi. Gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

- İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRISI

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.