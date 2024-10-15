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Dünya

Küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerleme neredeyse durma noktasına geldi

Dünya Bankası, küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiğini, dünyanın neredeyse yarısı için yoksulluğu sona erdirmenin bir asırdan fazla sürebileceğini bildirdi.

AA15 Ekim 2024 Salı 20:23 - Güncelleme:
Küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerleme neredeyse durma noktasına geldi
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Banka, Yoksulluk, Refah ve Gezegen Raporu'nu "Çoklu Krizden Çıkış Yolları" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiği, 2020-2030 yıllarının kayıp bir on yıl olacağı aktarıldı.

Bugün dünyanın yüzde 8,5'inin (692 milyon kişi) aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ve kişi başına günlük gelirinin 2,15 dolardan az olduğu belirtilen raporda, dünya nüfusunun yüzde 44'ünün ise günde 6,85 dolardan daha düşük bir gelirle yaşadığı ve bunun orta üst gelirli ülkeler için yoksulluk sınırı olduğu kaydedildi. Raporda, söz konusu standardın altında bir gelirle yaşayan insanların sayısının, nüfus artışı nedeniyle 1990'lardan bu yana neredeyse hiç değişmediği belirtildi.

ONLARCA YIL SÜREBİLİR

Raporda, mevcut ilerleme hızıyla, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmanın onlarca yıl, insanların gelirinin günlük 6,85 doların üstüne çıkarılmasının ise bir asırdan fazla süreceğine işaret edildi.

Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin çoklu şoklar nedeniyle durduğuna dikkati çekilen raporda, Kovid-19 salgınının iz bırakıcı etkileri olduğu ve bugün en yoksul ülkelerdeki aşırı yoksulluğun hala salgın öncesi oranların üzerinde olduğu aktarıldı.

ÇOĞUNLUĞU SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ

Raporda, yoksulluğun, tarihsel olarak düşük ekonomik büyüme ve kırılganlığa sahip ülkelerde yoğunlaşmaya devam ettiği ve bunların çoğunun Sahra Altı Afrika'da bulunduğu kaydedildi.

Mevcut gidişata göre 2030 yılında küresel nüfusun yüzde 7,3'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşayacağının öngörüldüğü belirtilen raporda, daha fazla ve daha iyi işler yaratarak işgücü gelirlerini iyileştirmenin ve eğitim, altyapı ve temel hizmetler gibi önemli alanlara yönelik yatırımlarla yoksulların üretken kapasitesine yatırım yapmanın önemi vurgulandı.

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