IHA 13.02.2020 15:04 - Güncelleme: 13.02.2020 15:04

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Kuril Adaları’nda 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Japonya saati ile 19.34’te Kuril Adaları’nın parçası olan Etarofu Adası açıklarında meydana geldi. Yerin 142 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin hissedildiği Hokkaido’da henüz tsunami riski olmadığı açıklandı.

RUSYA’NIN KONTROLÜNDE



Büyük Okyanus ile Ohotsk Denizi’ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşan Kuril Adaları, Rusya’nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Etarofu ve Kunashiri adalarının da bulunduğu adalar üzerinde hak iddia ederken, Rusya ise 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları’nın topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor.