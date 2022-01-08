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Dünya

Kurilla'nın CENTCOM Komutanlığına adaylığı resmileşti

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) aday gösterilmek üzere Korgeneral Michael Erik Kurilla'nın orgeneralliğe terfi edildiğini açıkladı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 08:30
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Michael Erik Kurilla'nın orgeneralliğe terfi edilerek CENTCOM Komutanı adayı olmasına karar verdi.

Şu anda North Carolina'da 18. Hava İndirme Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan Kurrila, Irak işgalinde görev almış ve 2005 yılında Musul'da yaralanmıştı.

Kurilla, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek verme stratejisinin mimarı Joseph Votel'in CENTCOM Komutanlığı döneminde CENTCOM Kurmay Başkanıydı.

2004-2014 yıllarında Orta Doğu'da çeşitli görevlerde bulunan Kurilla, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Irak ve Afganistan özelinde terörle mücadele operasyonları yapan Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinde de bulunmuştu.

  • CENTCOM
  • CENTCOM Komutanlığı
  • Erik Kurilla

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