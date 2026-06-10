İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1446
  • EURO
    53,2962
  • ALTIN
    6133.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kurtarma ekipleri olay yerinde! Ordu helikopteri yere çakıldı
Dünya

Kurtarma ekipleri olay yerinde! Ordu helikopteri yere çakıldı

Pakistan ordusuna ait helikopterin, ülkenin kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Kurtarma ekipleri olay yerinde! Ordu helikopteri yere çakıldı
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış esnasında teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine derhal sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kazayla ilgili inceleme kurulu oluşturulduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da ilginç kaza: Yolda yürüyen kadının kafasına düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.