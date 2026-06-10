Kurtarma ekipleri olay yerinde! Ordu helikopteri yere çakıldı

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış esnasında teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine derhal sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, kazayla ilgili inceleme kurulu oluşturulduğu belirtildi.