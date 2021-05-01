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Dünya

Kurz'dan Putin'e Rusya-ABD zirvesi için teklif

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya-ABD zirvesi için Viyana'yı olası yer olarak düşünmesini önerdi.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:38
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Kurz'un, Putin'e, Rusya-ABD zirvesi için Viyana'yı olası bir yer olarak düşünmesini önerdiği ifade edildi. Açıklamada, "Başbakan (Kurz), üzerinde anlaşılması halinde, Viyana'nın Rusya-ABD zirvesi için mekan olarak düşünülmesini teklif etti" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 13 Nisan'da Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Biden'ın, Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklif ettiği belirtilmişti.

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