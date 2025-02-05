Kuşak ve Yol Girişimi için hayati adım! İki lider anlaşma sağladı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kırgız mevkidaşı ile Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Şi, görüşmede, Çin'in Kırgızistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini ve Kırgızistan ile kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırmaya ve devlet yönetimi alanında tecrübe paylaşımını genişletmeye hazır olduğunu belirtti.

İki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi bağlamında işbirliğini ilerletmeyi istediklerinin altını çizen Şi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu projesini yüksek kalite ve standartlarda gerçekleştirmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, iki ülke arasında e-ticaret, büyük veri ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini geliştirerek ekonomi için yeni büyüme motorları yaratma çağrısında bulundu.

Kırgız lider Caparov da Kırgızistan'ın Çin'i güvenilir dost ve ortak olarak gördüğünü, Çin ile Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmeyi, sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma, e-ticaret ve eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak açıklama ile diplomasi, ekonomi, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Caparov, ziyaretinde Çin Başbakanı Li Çiang ile de görüştü.

Kırgız lider, en son 2023'te Çin'i ziyaret etmiş, Şian'da ilki düzenlenen Çin-Orta Asya Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.