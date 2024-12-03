Rejim karşıtı güçlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, PKK/YPG'lilerin Halep kent merkezini konvoylarla terk ederken kullandıkları araçlar arasında, ABD yapımı "Humvee" olarak da bilinen çok sayıda Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç bulunduğu görüldü.

Görüntüleri paylaşanlar, örgüt mensuplarının kuşatmada kaldıkları Şeyh Maksud Mahallesi'ni teslim ederek çekilmeyi kabul ettiği ve Rakka ilinde PKK/YPG'nin işgalindeki sahalara yol aldıklarını kaydetti.

- "DEAŞ İLE MÜCADELE" OLMADI

ABD güçleri, "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK/YPG'li teröristlere çok sayıda zırhlı araç ve askeri teçhizat vermiş ve bu sayede PKK/YPG Suriye'de geniş topraklar işgal etmişti.

Ancak Türkiye'nin tepkileri karşısında ABD yönetimi "DEAŞ ile mücadelenin" son bulmasıyla bu silahların ve araçların geri alınacağını savunmuştu.

Öte yandan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki PKK/YPG'liler ise "DEAŞ ile mücadele"ye katılmadı.

PKK/YPG, muhalif grupların 2016'da Halep kent merkezini rejimden alma girişimlerini sabote etmiş ve o dönem muhaliflerin kuşatılmasına da destek vermişti.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.