İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2229
  • EURO
    36,6847
  • ALTIN
    2962.93
  • BIST100
    9859.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kütahya'da feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti
Dünya

Kütahya'da feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Yasşanan kaza sonucunda karı koca öldü, 2 kişi de yaralandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Kütahya'da feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti
ABONE OL

Gediz-Simav kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda O.A. (27) idaresindeki 35 BLC 168 plakalı otomobille, Süleyman U. (68) yönetimindeki 43 LD 422 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen Süleyman U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan O.A. ve K.Y. (25) ile Süleyman U'nun eşi Esen U. (60), ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esen U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.