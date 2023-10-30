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Dünya

Kutlama geçişi komşuyu korkuttu: Türkiye'nin güç gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen dev gösteri Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını Boğaz'dan geçen 100 gemiyi 'güç gösterisi' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Kutlama geçişi komşuyu korkuttu: Türkiye'nin güç gösterisi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen dev gösteri uluslararası basında yer aldı. Yunan basını İstanbul Boğazı'ndan geçen 100 gemiyi "güç gösterisi" başlığıyla manşete taşıdı.

Türkiye'nin 100. yıl kapsamında İstanbul Boğazı'ndan 100 savaş gemisi geçirdiğini manşete taşıyan Pronews, Ankara'nın 'güç gösterisi' yaptığını vurguladı.

Haberde ayrıca birçok sosyal medya hesabının o görüntüleri paylaştığı bağlantılara da yer verildi.

Karditsastakra'da haber "Türk savaş gemileri Boğaz'dan (meydan okurcasına) geçiyor" başlığıyla verildi.

Ayrıca NATO'ya bağlı hesapların da gemilerin geçişini alıntılayarak tebrik mesajları yayınladığına dikkat çekildi.

ieidiseis.gr sitesinde başlık "Türkiye'nin güç gösterisi: 100 savaş gemisi 'geçit törenine' çıkarıldı" denildi.

Haberde ayrıca "Törene aralarında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün de bulunduğu 20 savaş uçağı eşlik etti. Son olarak geçit töreni sırasında 101 top atışı yapıldı." bilgisi verildi.

Olympia sitesinde gemilerin Boğaz`dan geçişi için açık tehdit ifedesi kullanıldı.

"Türkiye'nin bu açık tehdidinde dikkat çeken şey, X'teki Kuzey Atlantik ittifakına bağlı hesapların Türkiye'yi yıldönümünü tebrik etmesi" denildi.

Defancenet sitesinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için 100 gemi köprünün altından geçerken, tüm Türk filosu Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yapmak üzere Boğaz'da toplanıyor" denildi.

Iskra sitesinde, "Türk filosu ABD ve İsrail`e güç gösterisi yapıyor" denildi.

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