27 Ağustos 2025 Çarşamba
Dünya

Kutsal kitabımıza alçak saldırı! ABD'li siyasetçi Kur'an-ı Kerim mushafını yaktı

ABD'li siyasetçi Valentina Gomez, paylaştığı nefret içerikli video ile tepki topladı. Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e adeta kin kusan ABD'li siyasetçi, oy alma uğruna 'Teksas'ta İslam'ı bitireceğim' diyerek skandal ifadeler kullandı. Gomez, paylaşımında İslam'a çirkin saldırıda bulunarak Kur'an-ı Kerim mushafını yaktı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 14:10


ABD'nin Texas eyaletinde Kongre üyeliğine aday olan Cumhuriyetçi Valentina Gomez, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim yaktığı bir video paylaşarak, "Tanrı yardımcım olsun, Teksas'ta İslam'ı sona erdireceğim. Kongreye girmeme yardım edin" dedi.

ABD'nin Texas eyaletinde Kongre üyeliğine aday olan Cumhuriyetçi Valentina Gomez, paylaştığı nefret içerikli video ile tepki topladı. Gomez sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim yaktığı bir video paylaşımında bulundu. Gomez, nefret dolu açıklamalar yaptığı videoyu, "Tanrı yardımcım olsun, Teksas'ta İslam'ı bitireceğim. Kongreye girmeme yardım edin, böylece onlara asla boyun eğmek zorunda kalmayacaksınız" ifadeleriyle paylaştı.

Valentina Gomez videoda, "ABD bir Hristiyan ülkesidir. O yüzden Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilir. Sadece bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" dedi.

