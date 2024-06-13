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Dünya

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi
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Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda son kafile, geçen günlerde Mekke'ye ulaştı.

Medine'deki hacı adaylarının tamamının da Mekke'ye taşınmasıyla cuma günü başlayacak Arafat ziyareti için son hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi.

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.

İlk kafilenin Türkiye'den gerçekleştirdiği yolculukla başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden hacı adayı sayısı ise 17'ye yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

- 56 BİNDEN FAZLA MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.

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