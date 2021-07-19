Kutsal topraklardaki hacı adayları Müzdelife yolunda

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:22 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:23

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, kutsal topraklardaki Müslümanlar, güneşin batmasının ardından ikinci vakfe durakları olan Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu.

Arafat ile Müzdelife arasındaki yolu kat edecek olan hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem edecek ve şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp burada bir gece geçirdikten sonra sabaha karşı Mina'ya doğru yola çıkacak.

- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.