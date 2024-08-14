Kutup aylarının saldırısına uğrayan istasyon çalışanı yaşamını yitirdi

Kanada hükümeti adına radar savunma sahalarını işleten şirketten yapılan açıklamada, Nunavut bölgesindeki Brevoort Adası'nda yer alan radar istasyonunda görevli ismi açıklanmayan çalışanın, 2 kutup ayısının saldırısına uğradığı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer çalışanların olay yerine gelerek ayılardan birini öldürdüğü belirtilen açıklamada; şirketin, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütebilmek için yerel makamlarla yakın işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

Kanada hükümetinin verilerine göre, ülkede yaklaşık 17 bin kutup ayısı bulunuyor. Bu sayı, türün dünya genelindeki nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

AÇLIKLA KARŞI KARŞIYALAR

Uzmanlar, kutup ayılarının avlanmak ve üremek için ihtiyaç duyduğu deniz buzunun iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkisi yaratan yüksek karbon emisyonları nedeniyle hızla eridiğini vurguluyor.

Türün, buzul erimelerine avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük yaşadığını ve bu nedenle açlıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar, kutup ayılarının daralan avlanma alanları nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığına işaret ediyor.