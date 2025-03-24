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Dünya

Kütüphanede kadına akıl almaz saldırı! Başörtüsünü yakmaya çalıştı

Kanada'nın Ontario eyaletinde kütüphanede Müslüman bir kadına saldıran ve başörtüsünü yakmaya çalışan kişinin gözaltına alındığı bildirildi

AA24 Mart 2025 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Kütüphanede kadına akıl almaz saldırı! Başörtüsünü yakmaya çalıştı
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Durham Bölge Polisinden yapılan açıklamada, Ajax kentindeki kütüphanede Müslüman kadına yönelik saldırıya ilişkin ihbar alındığı bildirildi.

Müslüman kadına, kütüphanede ders çalışırken tanımadığı başka bir kadının cisimler fırlattığı, hakaretler ettiği ifade edilen açıklamada "Şüpheli, bilinmeyen bir sıvı dökerken mağdurun başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Daha sonra şüpheli çakmakla başörtüyü yakmaya çalıştı." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, önce kütüphane güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği, kaçan saldırganın birkaç saat sonra polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Saldırıda "nefret" faktörünün etkili olup olmadığının soruşturulduğu belirtildi.

CBC News'ün haberine göre, Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown yaptığı açıklamada "Bu tür şiddetin topluluğumuzda düzenli görülmesi rezalettir. Son yıllarda Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) olayları katlanarak arttı." ifadesini kullandı.

Brown, ülke liderlerine seslenerek bu konunun ele alınması çağrısında bulundu ve polisten, bu saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulmasını talep ettiğini aktardı.

Öte yandan, Ajax Belediye Başkanı Shaun Collier ve Kütüphane Yönetim Kurulu Başkanı Piyali Correya, yaptıkları ortak açıklamada, saldırının "Müslüman karşıtlığından kaynaklı olabileceğini" belirtti.

Collier ve Correya, özellikle Ramazanda yaşanan bu olaydan etkilenenlere destek verdiklerini, "her türlü nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı duracaklarını" kaydetti.

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