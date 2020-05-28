AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:59

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Riyad ziyareti kapsamında; Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi Turki bin Muhammed, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ahmed, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'a gönderdiği mesajını iletti.

Mesajda, kardeş iki ülke arasındaki sağlam dostluk ilişkileri, bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip bazı meseleler ele alındı.

- KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ ZİYARET TRAFİĞİ



Umman Sultanı Heysem bin Tarık yaklaşık bir hafta önce Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Muskat'ta kabul etmişti.

Bu ziyaretten hemen önce de Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, önce Kuveyt ardından da Katar'ı ziyaret etmişti. Ziyaretleri sırasında Katar Emiri Şeyh Temim ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelen Bin Alevi, Sultan Bin Heysem'in mesajlarını kendilerine iletmişti.

Körfez ülkeleri arasında son zamanlarda gerçekleştirilen ziyaret ve mesaj trafiğinin içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken bazı medya organlarında yer alan haberlerde bu hareketlilik, Körfez krizine çözüm bulma girişimleri şeklinde değerlendiriliyor.

- KÖRFEZ KRİZİ NEDİR?



Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, 5 Haziran 2017’de Katar’a tüm kara ve hava sahasını kapatarak ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Doha, bu süre içinde ön koşulsuz diyalogla krizin aşılması tutumundan vazgeçmediğini bildirmiş, Kuveyt ise krizin tarafları arasında ara bulucu rol üstlenmişti.

Körfez ülkesi Umman'ın tarafsız tutumunun da bölgedeki sorunları hafifletmede ara bulucu rol oynamasına izin verdiği ifade ediliyor.