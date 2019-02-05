Kuveyt Emiri'nden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a mesaj

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yazılı bir mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın mesajını Emirlik Divan İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Muhammed Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a teslim etti.

Mesajın içeriğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carallah, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Körfez krizinde ara buluculuk rolünü üstlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Körfez krizinde yeni bir gelişme yok. Kuveyt yeniden Körfez'in saflarını birleştirecek bütün yeni fikirlere açık." ifadelerini kullanmıştı.

- Şeyh Sabah dün Katar Emiri ile görüşmüştü

Beraberindeki heyetle dün Kuveyt'e giden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.