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Dünya

Kuveyt ile İran arasında mahkum iadesi

Kuveyt'te tutuklu 13 İranlı mahkum ülkelerine iade edildi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:54
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 İran, Kuveyt'te tutuklu 13 İranlı mahkumun ülkeye iade edildiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Abbasi, "Yasa dışı yollarla Kuveyt'e girme ve bu ülkede uyuşturucu satma gibi suçlara bulaşmış 13 İranlı mahkum ülkeye getirildi." dedi.

Söz konusu kişilerin mahkumiyet sürelerini İran'da tamamlayacaklarını dile getiren Abbasi, mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiklerini ve iki hafta karantinada kalacaklarını kaydetti.

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