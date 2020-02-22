İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini durdurdu
Dünya

Kuveyt, İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini durdurdu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi07:58 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:58

Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat gereği alındığını duyurdu.

İran'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, iki hafta içinde İran'da bulunduğu belirlenen yabancıların da ülkeye girişlerinin yasaklanacağı kaydedildi.

Salgının şu anki durumundan dolayı İran'dan Kuveyt'e gelecek olanlara da vize verilmeyeceği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, ülke vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yapıldı.

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 5'e yükselmesi tedirginliği artırırken, Irak ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını, Suudi Arabistan da daha önce var olan İran'a gidiş yasağının virüs nedeniyle devam ettiğini duyurmuştu.

Çin'de insanları iplerle birbirlerine bağlayıp gözlatına alıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Müdahale tespit edildi
Müdahale tespit edildi

Müdahale tespit edildi

Bir planımız var ve onu uyguluyoruz
Bir planımız var ve onu uyguluyoruz

Bir planımız var ve onu uyguluyoruz

Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek
Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek

Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.