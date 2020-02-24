İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1141
  • EURO
    6,635
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu
Dünya

Kuveyt koronavirüs nedeniyle ulusal bayram kutlamalarını durdurdu

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını durdurma kararı aldı.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi22:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:41

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ulusal bayram kutlamalarının durdurulması yönünde karar alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlere uygun olmayan toplantılardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, ayrıca Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki bir heyeti, virüsle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması adına görevlendirdi.

Kuveyt, 1961'de İngiltere'den ayrılarak tam bağımsızlığını kazanması münasebetiyle her yıl 25 Şubat'ı Milli Gün olarak kutlarken, 26 Şubat'ta da Körfez Savaşı sırasında Irak tarafından işgal edilen topraklarının kurtuluşunu anıyor.

- Spor faaliyetleri askıya alındı

Öte yandan Kuveyt Futbol Federasyonu da bugünden itibaren iki hafta boyunca spor faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Federasyon Başkanı Ahmed el-Yusuf, söz konusu kararın, kamu yararına Enformasyon ve Gençlik Bakanı Muhammed el-Cebiri'nin talimatları üzerine alındığını belirtti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.

İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı
Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Kardeş ülke M-346'yı seçti
Kardeş ülke M-346'yı seçti

Kardeş ülke M-346'yı seçti

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.